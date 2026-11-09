У Равалпінді від пострілу загинула телеведуча Рабія Ахсан — The Express Tribune

У Равалпінді, Пакистан, від вогнепального поранення загинула 41-річна телеведуча Рабія Ахсан, пов’язана з телеканалом 92 News. Її чоловіка затримали, а поліція вилучила зброю, повідомляє The Express Tribune.

Версія затриманого

Міністерка інформації провінції Пенджаб Азма Бохарі назвала загиблу Рабією Ахмад і заявила, що її знайшли мертвою в кімнаті з вогнепальним пораненням голови. Водночас поліція повідомила, що тіло жінки виявили у спальні будинку в районі Гульшанабад на Адіала-роуд із кульовим пораненням передньої частини шиї.

За даними правоохоронців, чоловік телеведучої, якого ідентифікували як Ахсана, під час первинного допиту заявив, що постріл був випадковим. За його словами, зброя вистрілила, коли він грався з нею. Поліція перевіряє цю версію.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Розслідування та реакція колег

На момент інциденту в будинку також перебували мати та сестри телеведучої. Фахівці Агентства судової експертизи Пенджабу зібрали докази на місці події, а тіло доправили до окружної лікарні для проведення розтину. Поліція реєструє справу про вбивство у відділку Садар-Баїруні.

Рабія Ахсан востаннє вела програму на телеканалі в суботу ввечері. Її колеги, зокрема журналісти Абса Комал, Рауф Класра та Нусрат Джавед, висловили співчуття родині загиблої. Комал також заявила, що сподівається на справедливе розслідування справи.

Читай нас у