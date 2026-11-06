У Равалпінді запровадять електронний облік пасажирів на автостанціях — Dawn

Поліція Равалпінді в Пакистані вирішила запровадити електронний облік пасажирів на автобусних станціях. Дані людей, які прибувають на автостанції та вирушають звідти, фіксуватимуть через застосунок Travel Eye, повідомляє Dawn.

Заходи перед матчем

Заходи безпеки готують перед серією матчів тестового чемпіонату ICC, що має відбутися в Равалпінді з 9 до 13 листопада. Перший тестовий матч проведуть збірні Пакистану та Шрі-Ланки.

Поліція також збиратиме дані про гостей готелів, гостьових будинків і заїжджих дворів через застосунок Hotel Eye. Travel Eye та Hotel Eye використовують для цифрового моніторингу мандрівників і реєстрації постояльців.

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Контроль на транспортних вузлах

За словами представника поліції, системи мають допомогти правоохоронцям відстежувати відвідувачів міста та виявляти розшукуваних осіб, які прибувають автобусами й мікроавтобусами або зупиняються в готелях, гостьових будинках, заїжджих дворах чи приватних гостьових будинках.

Рішення ухвалили на нараді під головуванням старшого суперінтенданта поліції з операцій Маліка Таріка Махбуба. У ній брали участь секретар Регіонального транспортного управління, представники контртерористичного підрозділу, спеціального відділу поліції Special Branch, міської дорожньої поліції та інших відомств. Окремо поліція планує посилити нагляд на автобусних і мікроавтобусних станціях та облаштувати поліцейський пост на автобусній станції.

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