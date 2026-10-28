У Равалпінді затримали чоловіка та його батьків після заяви дружини про побиття — Dawn

У Равалпінді, Пакистан, поліція затримала чоловіка та його батьків після заяви його дружини, яка стверджує, що зазнавала насильства в районі Чаклала. Як повідомляє Dawn, правоохоронці розпочали розслідування.

Заява жінки

Жителька колонії Шах Халід звернулася до поліції Чаклали та повідомила, що перебуває у шлюбі п’ять років. За її словами, після одруження чоловік і його батьки били її, щоб змусити виконувати хатню роботу.

Жінка стверджує, що в неділю близько 16:00, коли її чоловік був на роботі, свекруха, свекор і брат чоловіка почали її бити та обрізали їй волосся. Коли чоловік повернувся додому, він, за її твердженням, не повірив її розповіді, також побив її та замкнув у будинку.

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Згідно із заявою, жінці вдалося дістатися до оселі сусідів і повідомити своїх батьків. Згодом вона разом із сестрою звернулася до поліції зі скаргою на родичів чоловіка та його брата. Правоохоронці зареєстрували заяву (FIR) і почали розслідування.

Дії поліції

Речник поліції заявив, що старші офіцери звернули увагу на допис у соцмережах про насильство щодо жінки в Чаклалі, після чого розшукали жінку та її родину. За його словами, раніше про цей випадок до поліції не повідомляли.

Чоловіка жінки, її свекра та свекруху взяли під варту. Поліція повідомила, що перевіряє всі обставини справи.

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