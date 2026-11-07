У Равалпінді звільнили вісьмох поліцейських через недбалість — Dawn

У Равалпінді, Пакистан, вісьмох працівників поліції звільнили зі служби після відомчого розслідування. За даними Dawn, розслідування встановило їхню провину в неналежному наданні послуг громадянам і недбалому виконанні службових обов’язків. Трьох констеблів також звільнили за скаргами на корупцію.

Кого звільнили

Рішення ухвалив CPO Равалпінді Хассан Муштак Сукхера в межах внутрішньої дисциплінарної процедури в поліції. Серед звільнених є субінспектор, помічник субінспектора, старший констебль і п’ятеро констеблів.

Субінспектора звільнили через недбалість у наданні послуг громадянам. Помічника субінспектора звільнили за серйозну недбалість під час виконання професійних обов’язків. Старшого констебля та двох констеблів також звільнили через недбалість у виконанні службових обов’язків, ще трьох констеблів — за скаргами на корупцію.

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Звернення громадян

Окремо старший суперінтендант поліції з розслідувань Саіфулла провів відкритий прийом громадян у штаб-квартирі Police Lines. Він доручив відповідальним офіцерам розглянути звернення жителів.

Саіфулла заявив, що за позначеними заявами необхідно забезпечити правові дії у визначені строки. За його словами, недбалість у оперативному розв’язанні проблем громадян не терпітимуть. Він також зазначив, що захист життя і майна громадян та надання їм послуг є пріоритетом відповідно до бачення головного міністра провінції Пенджаб.

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