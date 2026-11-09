Резервний банк Австралії має обмежені докази того, що штучний інтелект істотно підвищив продуктивність праці або спричинив масштабні втрати робочих місць. Водночас технологія може посилювати ризики для фінансової стабільності, заявила заступниця голови банку з економічних питань Сара Гантер на конференції UBS у Сіднеї, повідомляє Channel NewsAsia.

Вплив на інфляцію

За оцінкою Гантер, вплив ШІ на інфляцію змінюватиметься з часом. На початковому етапі інвестиції в цю технологію можуть підвищувати попит і посилювати ціновий тиск, коли можливості економіки нарощувати пропозицію обмежені.

Надалі пропозиція може наздогнати попит у міру розширення потужностей дата-центрів і пов’язаних секторів, зазначила вона. Якщо ШІ забезпечить ширше зростання продуктивності, економіки зможуть виробляти більше з тими самими ресурсами, а початковий інфляційний тиск від інвестицій у технологію має послабитися.

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Ознаки змін на ринку праці

Бум внутрішніх інвестицій у дата-центри посилив попит в австралійській економіці. За даними джерела, це стало однією з причин, через які Резервний банк Австралії п’ять разів підвищував процентні ставки цього року, довівши їх до 4,85% — найвищого рівня за 18 років.

Гантер також сказала, що є попередні ознаки адаптації: у професіях, найбільш схильних до впливу ШІ, слабшають показники розміщення вакансій і зайнятості. Водночас у сферах, де технологія має менший вплив, спостерігається сильніше зростання, особливо серед молодих працівників. Вона попередила, що ціни на активи можуть різко або безладно скоригуватися, якщо прибутковість інвестицій у ШІ не виправдає очікувань.

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