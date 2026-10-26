В австралійській Аделаїді в річці Торренс помітили понад десяток імовірних коропів кої. Після цього екологічна організація Green Adelaide закликала жителів не випускати у річку небажаних домашніх риб, зокрема золотих рибок. За ABC News, за випускання кої, золотих рибок або будь-яких інших немісцевих видів у річки Південної Австралії може загрожувати штраф до 120 тисяч доларів.

Риб помітили у двох районах

Групу яскраво-помаранчевих, чорних і різноколірних риб побачили між водозливом Сент-Пітерс і мостом Гекні. Ще меншу кількість імовірних кої зафіксували вище за течією, в районі Дернанкурта.

Представник Green Adelaide Стюарт Коллард заявив, що утримувати коропів кої в Південній Австралії незаконно без дозволу міністра, відповідального за первинні галузі. За його словами, організація підозрює, що риб у річку випустили представники громадськості. Коллард також зазначив, що таких численних спостережень кої в Торренсі раніше не фіксували.

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Для вилову встановили сітки

У Дернанкурті для вилову помічених коропів кої встановили сітки. Як пояснив Коллард, ці риби, подібно до європейського коропа, конкурують із місцевими видами за їжу. Вони живляться біля дна, здіймають осад і цим можуть порушувати рослини на дні річки.

Green Adelaide регулярно виловлює золотих рибок під час обстежень Торренса. За словами Колларда, у річці вже існує самопідтримувана популяція цих риб.

Підготовка до повернення качкодзьобів

Джеймс Джонстон із Invasive Species Council заявив, що поява кої розчаровує, зважаючи на кошти й зусилля, спрямовані на підтримку місцевих риб, ракалі та інших видів. У серпні уряд Південної Австралії оголосив про додаткове фінансування в розмірі 4 мільйонів доларів, щоб спробувати повернути качкодзьобів до Торренса. Востаннє цих тварин фіксували у водотоці в 1880-х роках. Коллард вважає, що річка вже наближається до стану, за якого зможе підтримувати їхню популяцію; тварин для реінтродукції можуть перевезти зі штату Вікторія.

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