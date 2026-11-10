У Ризі працівники культури вийдуть на протест через оплату й фінансування — LSM English

У Ризі, Латвія, у вівторок, 10 листопада, представники культурної сфери проведуть протест із закликом змінити ставлення держави до галузі. Збір учасників розпочнеться о 14:00 біля будівлі Латвійської національної опери та балету, о 14:30 стартує хода, яка має завершитися о 15:30 біля Латвійського національного художнього музею, повідомляє LSM English.

Проблеми культурної галузі

Директорка Латвійського національного симфонічного оркестру та членкиня правління Асоціації професійних музичних колективів Латвії Індра Лукіна заявила, що протест має привернути увагу до проблем сектору, хоча новий уряд країни ще формується.

За її словами, рішення провести акцію ухвалили кілька місяців тому, не знаючи, що на той час уряд іще не буде сформований. Водночас Сейм уже обрали, а всіх депутатів запросили на концерт, де представники галузі мають розповісти про себе та свої потреби.

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Лукіна наголосила, що після акції мають бути конкретні кроки. Йдеться не лише про оплату праці, а й про державну підтримку культурних установ. Вона пояснила, що недостатнє фінансування таких закладів змушує підвищувати ціни на квитки. «Ми також хочемо сприяти розумінню, що культура — це те, на що має право кожен громадянин», — сказала вона.

Різниця в оплаті праці

Організатори акції зазначили, що у другому кварталі 2026 року середня зарплата до сплати податків у закладах культурної спадщини становила 1395 євро, а у сфері виконавських мистецтв — 1365 євро. Для порівняння, середня зарплата у державному секторі сягала 1926 євро.

Увечері 9 листопада в Ризькому конгрес-центрі відбудеться концерт у межах кампанії «Культура (виживає)». Професійні латвійські музичні колективи мають продемонструвати солідарність у галузі та закликати до обговорення з новим Сеймом довгострокового плану оплати праці працівників культури.

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