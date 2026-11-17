У роботі низки онлайн-сервісів Apple зафіксували перебої, що торкнулися iCloud, App Store, Apple Music та інших складових інфраструктури компанії. Про це повідомляє Engadget. Масштаб проблем на момент публікації залишався невідомим.

Скарги на підключення

За даними Downdetector, перші повідомлення про проблеми зі з’єднанням почали надходити приблизно о 11:30 за східним часом США. Близько 12:29 кількість таких повідомлень зросла до тисяч.

Користувачі Downdetector також повідомляли про труднощі з Apple Pay та активацією пристроїв. Один із користувачів написав, що не може увійти до облікового запису Apple на жодному зі своїх пристроїв.

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Статус сервісів Apple

Станом на 13:16 за східним часом США сторінка Apple System Status відображала чотири поточні проблеми. На ній зазначалося, що вхід до облікових записів iCloud може бути повільним або недоступним, а AppleCare на пристрої тимчасово недоступний для всіх користувачів.

Сторінка статусу також повідомляла про перебої в роботі App Store та Apple Music. Apple не відповіла на запит Engadget про коментар щодо інциденту.

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