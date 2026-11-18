Російська влада держави-агресора відкрила щонайменше дві кримінальні справи проти людей, які 12 червня 2023 року переказали кошти в рублях на марафон «Ви не самі» на підтримку політичних в’язнів. Як повідомляє Meduza, фігурантів обвинувачують у фінансуванні «екстремістської організації» за статтею 282.3 Кримінального кодексу Росії. Санкція цієї статті передбачає покарання від штрафу до восьми років позбавлення волі.

Одну зі справ завершили влітку 2026 року: суд визнав обвинуваченого винним і призначив йому великий штраф. Друга справа перебуває на стадії розслідування. Її фігурант виїхав із Росії, а заочний розгляд, як очікується, незабаром розпочнеться.

Слідство пов’язує донати з ФБК

Марафон «Ви не самі» не має статусу «екстремістської організації». Водночас серед його учасників були медійні проєкти Фонду боротьби з корупцією, який російська влада визнала «екстремістською організацією» у 2021 році.

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Відомі справи стосуються рублевих переказів із російських карток через сервіс DonationAlerts на акаунт політика Максима Каца у червні 2023 року. За даними видання, слідчі розцінюють такі внески як фінансування Фонду боротьби з корупцією, хоча Кац і фонд давно не є політичними союзниками. Зібрані кошти надходили через телеканал «Дождь» політичним в’язням, а сам фонд грошей не отримував.

Під ризиком тисячі донорів

Правозахисний проєкт OVD-Info, який ознайомився з матеріалами справи, оцінює кількість людей, що можуть опинитися під ризиком переслідування, у 7519 осіб. Йдеться про донорів, які здійснювали такі перекази через акаунт Каца.

Правоохоронці також запитували в сервісу DonatePay дані про пожертви, які «Дождь» збирав для політичних в’язнів уранці 12 червня 2023 року. Чи отримали вони цю інформацію, невідомо. За інформацією Meduza, у березні 2026 року Mediazona повідомила, що DonationAlerts передає дані користувачів правоохоронним органам, а правозахисники підтвердили це після вивчення матеріалів справ донорів марафону.

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