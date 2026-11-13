У Росії адвокатку засудили до 12 років за звинуваченням у держзраді — Al Jazeera

Суд у Калінінграді в Росії, державі-агресорі, засудив 66-річну правозахисну адвокатку Марію Бонцлер до 12 років ув’язнення за звинуваченням у державній зраді. Також їй призначили один рік обмежень професійної діяльності.

Як повідомляє Al Jazeera, Бонцлер представляла інтереси кількох обвинувачених у справах політичного характеру в Калінінграді. За даними правозахисної групи «Слово защите», прокурори просили призначити їй 15 років позбавлення волі.

Версія обвинувачення

У повідомленні суду, оприлюдненому в Telegram, імені засудженої не назвали. Там заявили, що Федеральна служба безпеки Росії затримала жінку за підозрою в передаванні Україні відомостей про співробітників силових структур Калінінграда від 2024 року.

Прокуратура також стверджувала, що вона передала Україні інформацію про кримінальні справи в ексклаві, які становили інтерес для Києва. Калінінградська область розташована на узбережжі Балтійського моря між Литвою та Польщею.

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Закритий розгляд

Правозахисна група «Слово защите» заявила, що слухання відбувалися в закритому режимі. За її даними, Бонцлер та її адвокатів не допустили до судових засідань, а самій обвинуваченій дозволили виступити лише з останнім словом.

Захист стверджував, що жодна з відомостей, на які посилалося обвинувачення, не була таємною. У групі також повідомили, що Бонцлер мала проблеми зі здоров’ям під час тримання під вартою.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року в країні ухвалили закони, що передбачають покарання за так звану дискредитацію армії та поширення «фейків» про збройні сили.

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