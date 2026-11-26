Суд у Пермі в Росії, державі-агресорі, задовольнив клопотання місцевого СІЗО № 5 про переведення 18-річного Арсенія Турбіна на режим утримання для дорослих. За даними групи його підтримки, Турбіна переведуть із виховної колонії до колонії загального режиму, повідомляє Meduza.

Дисциплінарні стягнення

Під час судового засідання стало відомо, що Турбін отримав дев’ять дисциплінарних стягнень за порушення правил у СІЗО. До цього його родині було відомо лише про чотири такі випадки.

Відповідаючи на запитання судді про причини стягнень, Турбін заявив, що намагався дотримуватися правил. На його думку, стягнення пов’язані з особистим ставленням до нього працівників Федеральної служби виконання покарань Росії та з тим, що його не ознайомили з окремими положеннями внутрішніх правил.

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Вирок і нова справа

У червні 2024 року Турбіна, якому тоді було 15 років, засудили до п’яти років у виховній колонії за обвинуваченням в участі в організації, яку російська влада визнала терористичною. ФСБ Росії стверджувала, що він нібито листувався з представником легіону «Свобода Росії» та подав заявку на вступ до підрозділу.

Згідно з матеріалами справи, влітку 2023 року школяр розкладав у поштові скриньки листівки з написом «Чи потрібен вам такий президент?», сфотографувався з біло-синьо-білим прапором і створив Telegram-канал «Вільна Росія». ФСБ заявляла, що Турбін вступив до легіону та діяв за його вказівками. Сам Турбін казав, що поширював листівки самостійно й заперечував подання заявки до легіону. Незалежне російське видання Mediazona повідомляло, що протокол його допиту ФСБ, у якому йшлося про визнання ним цього факту, був сфабрикований.

Також повідомлялося, що в лютому 2026 року проти Турбіна відкрили нову кримінальну справу за звинуваченням в участі в заворушеннях в установі.

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