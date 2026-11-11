У Росії частка юаня в експортних розрахунках впала до 22% — Meduza

Росія, держава-агресор, фактично відмовилася від спроби замінити долар юанем у зовнішній торгівлі через вторинні санкції США. Частка китайської валюти в розрахунках за російський експорт скоротилася вдвічі порівняно з піком 2024 року — до 22%, повідомляє Meduza із посиланням на Bloomberg.

Посилення санкцій проти банків

Після початку повномасштабної війни проти України та запровадження західних санкцій Росія активно переводила зовнішньоторговельні розрахунки в юані. У 2024 році китайська валюта забезпечувала майже половину таких розрахунків, стала найбільш торгованою на Московській біржі та випередила долар за обсягом банківських депозитів.

Ситуація почала змінюватися після того, як США у червні 2024 року посилили вторинні санкції проти банків. Побоюючись обмежень, китайські фінансові установи почали згортати співпрацю з Росією, заморожувати платежі та повертати кошти відправникам.

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Розрахунки через посередників

Нині Росія отримує 69% експортної виручки від торгівлі з азійськими країнами в рублях. Водночас частка юаня у світових платежах повернулася до довоєнного рівня.

Деякі канали платежів до Китаю продовжують працювати, однак не гарантують успішного завершення операцій. Джерела в компаніях, які допомагають російському бізнесу здійснювати платежі до Китаю, повідомили Bloomberg, що багато транзакцій тепер проводять через посередників, а не безпосередньо через банки.

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