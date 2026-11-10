У Росії дата-центрам пропонують відключати клієнтів заради резерву — Meduza

У Росії, державі-агресорі, Міністерство цифрового розвитку запропонувало зобов’язати операторів дата-центрів відключати непріоритетних клієнтів, якщо бракуватиме ресурсів для створення резерву потужностей для державних потреб. Як повідомляє Meduza, пропозиція пов’язана з указом, який Владімір Путін підписав 2 листопада.

Резерв у 10% потужностей

Указ зобов’язує приватних власників дата-центрів зарезервувати 10% наявного простору та потужностей для потреб держави. 6 листопада російське Мінцифри провело зустріч щодо механізму реалізації цього рішення.

Оператори мають надавати резервні потужності сервісам із «білих списків». Після запиту від міністерства або створеної указом підкомісії дата-центри матимуть 24 години для відповіді. Якщо вільних ресурсів не буде, операторові доведеться відключати чинних клієнтів. Для цього компаніям пропонують заздалегідь визначати пріоритетність клієнтів.

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Тимчасові вимоги без визначеного строку

За пропозицією міністерства, відключення клієнтів вважатимуть форс-мажорною обставиною, що звільнятиме операторів від відповідальності. Водночас, за даними джерел російського РБК, невиконання вимог щодо резервування потужностей може стати підставою для запровадження тимчасового управління.

У Мінцифри назвали обговорювані заходи тимчасовими, однак конкретної дати їх завершення не встановили: вимоги діятимуть до скасування або зміни указу. Представник міністерства заявив, що механізми виконання указу ще опрацьовують спільно з експертами та учасниками ринку.

Наприкінці серпня Путін підписав окремий указ, який дозволяє запроваджувати тимчасове управління на об’єктах критичної інфраструктури, власники яких не забезпечили захист від загроз безпеці, зокрема атак українських дронів. Це сталося після серії ударів Сил оборони України по дата-центрах, що належали «Яндексу», а згодом — «Сбербанку».

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