Замоскворецький районний суд Москви в Росії, державі-агресорі, засудив колишнього першого заступника міністра оборони Руслана Цалікова до 10 років ув’язнення в колонії суворого режиму у корупційній справі, повідомляє Meduza. Прокуратура вимагала для нього 18 років ув’язнення.

Вирок у справі

Суд визнав Цалікова винним у розкраданні, легалізації коштів та одержанні хабарів. Водночас обвинувачення в організації злочинного співтовариства було знято.

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Суд також присудив Міністерству оборони Росії 6,5 мільярда рублів за його цивільним позовом до Цалікова.

Зв’язки зі Шойгу

Цаліков був давнім соратником Сергія Шойгу. Він працював із ним у Міністерстві надзвичайних ситуацій, апараті губернатора Московської області та Міністерстві оборони. Після усунення Шойгу з посади міністра оборони у травні 2024 року Цаліков також втратив посаду. Його заарештували в березні 2026 року.

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