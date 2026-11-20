У Москві Федеральна служба безпеки Росії, держави-агресора, затримала колишню директорку державного центру патріотичного виховання «Роспатріотцентр» Олену Бєлікову. За даними Meduza, її затримали у справі про ймовірне привласнення великої суми коштів.

Справа про державні кошти

Два джерела російського ділового видання RBC повідомили, що Бєліковій закидають привласнення державних коштів, виділених на проєкти «Роспатріотцентру». За інформацією цих джерел, у разі засудження їй може загрожувати понад 10 років позбавлення волі.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

19 листопада суд ухвалив рішення, яким заборонив Бєліковій займатися певною діяльністю на час досудового провадження. Вона має докторський ступінь із політичних наук та очолювала «Роспатріотцентр» до 2 вересня.

Діяльність центру

«Роспатріотцентр» працює у структурі «Росмолоді» — федерального агентства Росії у справах молоді. Центр проводить програми з патріотичного виховання дітей і молоді, а також організовує військово-патріотичні проєкти.

Читай нас у