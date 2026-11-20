У Москві суд Російської Федерації — держави-агресора — засудив орнітологиню Софію Розенфельд до трьох з половиною років колонії у справі про фінансування екстремістської діяльності. Обвинувачення пов’язане з двома пожертвами на загальну суму 2 тис. рублів, приблизно $30, на користь Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального. Про це повідомляє Deutsche Welle.

Пожертви ФБК

Російська влада влітку 2021 року визнала Фонд боротьби з корупцією екстремістською організацією. Як пише DW, у цей час Розенфельд перебувала в арктичній експедиції без телефону та доступу до інтернету, тому не одразу припинила регулярні пожертви. Вона зробила це після повернення до Москви.

Прокуратура просила для науковиці п’ять років ув’язнення. За підрахунками незалежного медіа Mediazona, близько 85% вироків у 225 справах щодо пожертв ФБК не передбачали позбавлення волі. Водночас Розенфельд призначили реальний строк у колонії.

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Наукова робота та підтримка

Софія Розенфельд вивчала й захищала арктичних птахів та була однією з перших російських дослідниць, які системно моніторили популяції перелітних птахів. Для досліджень вона розробила спеціальний літальний апарат, що давав змогу спостерігати за птахами з малої висоти.

За кілька місяців після захисту докторської дисертації у жовтні 2025 року в помешканні Розенфельд провели обшук, а щодо неї запровадили обмеження на пересування. Через це вона скасувала щорічну літню експедицію до Арктики. Понад тисяча людей підписали звернення до президентської ради Росії з прав людини із закликом скасувати вирок. Її батько, який мешкає в Ізраїлі, також повідомив, що ізраїльським консулам досі не надали доступу до доньки в ув’язненні.

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