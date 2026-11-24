У Реутові Росії — держави-агресора — суд засудив 38-річного панк-музиканта Володимира Болоболова до шести років ув’язнення у справі про зберігання вибухівки. Також йому призначили штраф у 50 тисяч рублів, повідомляє Meduza з посиланням на Mediazona.

Версія слідства

За версією слідства, у квартирі Болоболова знайшли саморобний вибуховий пристрій, замаскований під зарядний пристрій. Слідчі стверджують, що у 2023 році музикант зв’язався з невідомою людиною, яка передала йому координати схованки з вибухівкою. За їхньою версією, він забрав вибухівку та зберігав її вдома.

Сам Болоболов заявляв, що павербанк йому підкинули. У суді він визнав провину та сказав, що розкаюється. В останньому слові музикант наголосив, що не мав наміру завдати комусь шкоди й наражав на небезпеку лише себе.

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Затримання та заяви про катування

Наприкінці серпня 2025 року співробітники ФСБ Росії затримали Болоболова, обшукали його квартиру та утримували три дні, після чого відпустили без висунення обвинувачень. Родичі музиканта та його адвокат Оскар Чержджієв заявили, що під час утримання чоловіка приковували до батареї, катували електричним струмом і погрожували зґвалтуванням. Медики зафіксували сліди катувань.

1 вересня поліція знову затримала Болоболова, коли він виходив із лікарні. Йому інкримінували дрібне хуліганство, а суд призначив 15 діб у закладі тимчасового тримання. Після завершення цього строку музиканта заарештували у справі про зберігання вибухівки.

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