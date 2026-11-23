У Російській Федерації — державі-агресорі — уряд обговорює законопроєкт, який може запровадити обов’язкові прокатні посвідчення для відеоігор, подібні до тих, що вже потрібні для фільмів. Про це з посиланням на джерела повідомляє Meduza.

Плани щодо законопроєкту

За даними видання, Державна дума РФ планує доопрацювати документ і ухвалити його в першому читанні цього року. Законопроєкт також передбачає віднесення розробників та дистриб’юторів ігор до організаторів поширення інформації в інтернеті.

Сервіси, внесені до відповідного реєстру, мають зберігати дані користувачів на території Росії та надавати їх правоохоронним органам на запит.

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Позиція індустрії

Ідею прокатних посвідчень для відеоігор уперше обговорювали у 2023 році. Тоді її запропонувала Яна Лантратова, яка нині обіймає посаду уповноваженої з прав людини в Росії.

Представники індустрії вважають, що механізм прокатних посвідчень не пристосований до відеоігор, які регулярно змінюються через нові сезони, доповнення та контент, створений гравцями. Співрозмовник IT-компанії заявив, що вимоги мають однаково застосовуватися до російських і закордонних розробників, однак практичний порядок отримання таких посвідчень представниками країн, які російська влада називає «недружніми», наразі складно уявити.

У 2024 році до Держдуми вже внесли інший законопроєкт — про маркування ігрового контенту та ідентифікацію гравців через портал державних послуг «Госуслуги». Його досі не ухвалили.

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