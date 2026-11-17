Кіровський районний суд у Пермі (Російська Федерація — держава-агресор) 17 листопада 2026 року засудив Олексія Байкова до 10 років колонії суворого режиму. Суд визнав його одним зі співзасновників даркнет-платформи Hydra, через яку продавали наркотики та незаконні послуги. Про це повідомляє Meduza.

Байкова визнали винним у легалізації злочинних доходів, створенні злочинної організації та пособництві у понад 500 епізодах розповсюдження наркотиків. Прокурор просив призначити йому 18 років ув’язнення. Крім строку в колонії, суд оштрафував Байкова на 4,8 млн рублів і постановив конфіскувати гроші та нерухомість загальною вартістю понад 1 млрд рублів.

Версія слідства

За рішенням суду, Байков та інший імовірний співзасновник Hydra Олексій Корнієнко контролювали розробку, роботу й фінанси платформи. До Hydra вони разом керували форумами LegalRC та WayAway. Корнієнка розшукують, про його затримання не повідомлялося.

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Байкова затримали навесні 2024 року в Москві. Російське МВС заявляло, що під час обшуку вилучило в нього готівку та криптовалюту на понад 300 млн рублів. Справу передали до суду в Пермі, оскільки значна частина згаданих у матеріалах слідства схованок із наркотиками була виявлена саме в цьому районі міста.

Що відомо про Hydra

Hydra виникла у 2015 році після об’єднання форумів WayAway і LegalRC. У квітні 2022 року поліція Німеччини за участі американських правоохоронців вилучила сервери платформи в Німеччині, після чого вона припинила роботу. За даними Міністерства юстиції США, із січня 2016-го до березня 2022 року на криптогаманці Hydra надійшло близько 5,2 млрд доларів.

Напередодні вироку в даркнеті опублікували фрагменти матеріалів кримінальної справи Байкова. Автор допису без доказів стверджував, що той нібито заплатив 600 млн рублів хабарів правоохоронцям за м’якший вирок. Колишній керівник антинаркотичного підрозділу слідчого департаменту МВС Сергій Пєліх підтвердив автентичність оприлюднених документів, однак не підтверджував викладених у дописі звинувачень.

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