В Архангельській області Росії після обвалу частини залізничного мосту через річку Виледь з рейок зійшли кілька вагонів вантажного потяга. Аварія сталася близько 5:10 за московським часом, повідомляє The Moscow Times.

Затримки пасажирських рейсів

Через інцидент на цій ділянці колії зупинилися щонайменше вісім поїздів далекого сполучення. Йдеться про рейси між великими містами, зокрема Москвою та Санкт-Петербургом.

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Російські залізниці направили до району аварії автобуси, щоб доправити пасажирів до пунктів призначення. Компанія також відправила ремонтні бригади до мосту, однак не повідомила, коли рух на пошкодженій ділянці може відновитися.

Розслідування причин

Губернатор Архангельської області держави-агресора Росії Олександр Цибульський заявив, що посадовці координують заходи реагування на аварію. За його словами, внаслідок події ніхто не постраждав. Правоохоронці розслідують причини обвалу мосту.

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