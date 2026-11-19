У Росії, державі-агресорі, військові слідчі відкрили кримінальне провадження після катастрофи військово-транспортного літака Ан-12 поблизу Кемерова в південно-західній частині Сибіру. Усі 19 людей на борту загинули, повідомляє AeroTime.

Аварійна посадка

За даними російських медіа, 17 листопада 2026 року літак виконував рейс із Новосибірська до Канська. Повідомлялося, що в одному з його двигунів виникла пожежа. Екіпаж запросив аварійну посадку в аеропорту Кемерова, однак літак упав за кілька миль від злітно-посадкової смуги. Свідки заявляли, що повітряне судно горіло ще до падіння.

Розслідування катастрофи

Міністерство оборони Росії, держави-агресора, заявило, що літак виконував плановий політ і впав у безлюдній місцевості неподалік села Ягуново. У відомстві попередньою причиною назвали технічну несправність, не уточнивши її характер. Обставини аварії також вивчає комісія Повітряно-космічних сил Росії.

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Справу відкрили за статтею 351 Кримінального кодексу Росії, яка стосується порушення правил польотів або підготовки до них. Губернатор Кемеровської області Ілля Середюк повідомив, що пожежу на місці падіння загасили, а територію оточили. Для слідчих, рятувальників і медиків створили оперативний штаб. 18 листопада слідчі продовжували огляд місця катастрофи та збирали докази для експертизи. Дані про особи загиблих і точний розподіл між членами екіпажу та пасажирами влада не оприлюднила.

Ан-12 — чотиримоторний турбогвинтовий транспортний літак радянської розробки, який досі використовують у військовій та цивільній авіації. Реєстраційний номер, вік і підрозділ-експлуатант літака, що розбився, не підтверджені.

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