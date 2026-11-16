У Росії з підручника вилучили строфу Пушкіна про вино — Meduza English

У Росії з підручника «Літературне читання» для третього класу вилучили одну зі строф вірша Олександра Пушкіна «Зимовий вечір». У скороченому фрагменті поет звертається до няні із пропозицією випити, щоб позбутися смутку. Про це повідомляє Meduza.

Вірш подали у скороченій версії

На пропуск звернула увагу читачка, коли її синові задали вивчити вірш напам’ять у школі. У підручнику зазначено, що твір наведено зі скороченнями. Загалом із чотирьох строф «Зимового вечора» вилучили одну.

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Пушкін написав «Зимовий вечір» 1825 року під час заслання в Михайлівському. Уперше твір опублікували 1829 року.

Позиція видавництва

Видавництво «Просвещение» заявило, що під час підготовки навчальних посібників враховує встановлені вимоги, зокрема вимогу не допускати інформації, яка заохочує вживання алкоголю. У видавництві також наголосили, що скорочення класичних творів у підручниках є звичною практикою, яка дає змогу враховувати вік учнів.

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