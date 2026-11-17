У Росії влада держави-агресора запровадила процедуру передачі державі коштів із банківських рахунків і депозитів померлих громадян, для яких не знайшли спадкоємців. Йдеться про рублі, іноземну валюту та дорогоцінні метали. Відповідний указ на початку листопада видав Владімір Путін.

Як повідомляє Meduza, у документі рішення обґрунтоване потребою забезпечення «економічної безпеки». Указ посилається на закон про заходи у відповідь на «недружні дії» США та інших держав.

Кого стосуватиметься процедура

Держава зможе отримати заощадження громадянина Росії за одночасного виконання трьох умов: людина померла понад п’ять років тому й була знята з податкового обліку через смерть, щодо її майна не відкривали спадкової справи, а у Федеральної служби судових приставів немає відомостей про її борги.

Процедуру запровадили до внесення змін до законодавства. Російський уряд має до 1 квітня 2027 року подати пропозиції щодо законодавчого порядку виявлення та обліку відумерлого майна. Водночас указ уже визначає послідовність дій податкової служби, агентства з управління держмайном, нотаріальної палати, служби приставів і банків.

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Строки та права спадкоємців

За розрахунками Meduza, навіть якщо всі залучені установи використають максимальні строки на кожному етапі, до середини березня 2027 року банки мають перерахувати державі рублевий еквівалент незатребуваних заощаджень.

Якщо спадкоємці з’являться після цього, їм доведеться звертатися до суду для поновлення строку прийняття спадщини. Після того як людина дізналася про спадщину, вона має шість місяців для подання заяви до суду. У разі позитивного рішення спадкоємець отримає в рублях суму, еквівалентну коштам, зарахованим до федерального бюджету: банки не передаватимуть державі безпосередньо іноземну валюту чи дорогоцінні метали.

Обсяг можливих надходжень невідомий. У 2009 році заступник голови Сбербанку Дмітрій Давидов оцінював обсяг «сплячих» депозитів приблизно у 200 млрд рублів, а у 2018 році неназваний банкір казав «Коммерсанту» про можливу суму майже 1,5 трлн рублів. Ці оцінки стосувалися незатребуваних вкладів загалом і не обов’язково належали померлим людям.

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