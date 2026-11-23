У Москві затримали губернатора Мурманської області Андрія Чибіса, якого підозрюють у шахрайстві, розтраті та незаконних валютних операціях. Про це з посиланням на МВС Російської Федерації — держави-агресора — повідомляє The Moscow Times.

Підозри у розкраданні коштів

Речниця російського МВС Ірина Волк заявила, що слідство підозрює Чибіса та ще кількох осіб у викраденні понад 39 млн рублів із бюджету регіонального міністерства будівництва. Також слідчі вважають, що під час реконструкції траси між арктичними містами Апатити та Кіровськ могли розтратити понад 1 млрд рублів, виділених на ці роботи.

За словами Волк, правоохоронці також перевіряють імовірні перекази коштів на закордонні банківські рахунки із використанням фальшивих документів. Російське державне агентство ТАСС першим повідомило про затримання Чибіса з посиланням на джерела в правоохоронних органах. Джерело газети «Коммерсант» стверджувало, що посадовця допитували в Москві.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Інші провадження в регіоні

Міністерка інформаційної політики Мурманської області Ірина Брінкова заявила, що Чибіс прибув до Москви у заплановане робоче відрядження та давав свідчення у зв’язку з нещодавніми затриманнями регіональних посадовців. У будівлі уряду області слідчі провели неуточнені процесуальні дії, а раніше правоохоронці відвідали регіональне міністерство будівництва.

Останніми тижнями в Мурманській області відкрили кілька кримінальних справ щодо посадовців і керівників компаній. Зокрема, триває розслідування щодо керівника регіонального водоканалу Андраніка Мусатяна, а заступника голови Печензького району Арсенія Філіппова затримали. Чибіс очолює Мурманську область із 2019 року, до цього він був заступником міністра будівництва, житлово-комунального господарства Росії.

Читай нас у