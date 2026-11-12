У Росії журналістку Асю Зольнікову заочно засудили на 2,5 року ув’язнення — Meduza English

У Росії, державі-агресорі, суд заочно засудив журналістку та авторку Meduza Асю Зольнікову до двох з половиною років позбавлення волі. Як повідомила прокуратура Москви, їй висунули обвинувачення в участі в діяльності організації, яку російська влада визнала «небажаною». Meduza зазначає, що справу пов’язали з її роботою для видання.

Попередній адміністративний штраф

У 2024 році Зольнікову вже оштрафували за аналогічним адміністративним правопорушенням. За словами її адвоката, підставою для того провадження стала її стаття для Meduza про те, як нещодавні війни змінили вигляд міст у різних країнах світу.

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Прокуратура Москви заявила, що згодом на сайті видання опублікували ще дві статті журналістки. Водночас у відомстві не уточнили, про які саме матеріали йдеться.

Обшук у матері журналістки

У червні силовики провели обшук у помешканні матері Зольнікової. Інших деталей щодо обшуку джерело не наводить.

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