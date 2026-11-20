У Румунії міністр фінансів Александру Назаре заявив, що цільовий показник бюджетного дефіциту держави на 2027 рік встановлять на рівні, що наближається до 5% ВВП. Про це він сказав 19 листопада на конференції, повідомляє Romania Insider.

Підготовка бюджету

За словами Назаре, процес підготовки державного бюджету на 2027 рік уже розпочався. Ціль щодо дефіциту визначать після оцінки та зведення бюджетних доходів і видатків. Міністр пов’язав встановлення цього орієнтиру саме з підсумками таких розрахунків.

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Підготовка бюджету, оцінка доходів і видатків та встановлення орієнтиру дефіциту, за його описом, є послідовними етапами одного процесу.

Державні інвестиції

Також Назаре сказав, що державні інвестиції без економічного мультиплікаційного ефекту припинятимуть. Йшлося саме про публічні інвестиції, які не мають такого ефекту. У повідомленні не наведено переліку таких інвестицій, строків їх припинення або обсягів можливого скорочення.

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