Румунські прокурори з DIICOT висунули обвинувачення Келіну Джорджеску та Іонелу Русену у справі про шахрайство. Про це повідомило Romania Insider.

Суть обвинувачень

За повідомленням прокурорів, обох обвинувачують у тому, що вони ошукали бізнесмена більш ніж на 1 млн євро. Їм також інкримінують створення організованої злочинної групи та шахрайство з особливо тяжкими наслідками, вчинене у продовжуваній формі.

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Тримання під вартою

Джорджеску є колишнім кандидатом у президенти Румунії, а Русен — бізнесменом. За даними видання, обидва перебувають у попередньому ув'язненні з кінця вересня. Про висунення обвинувачень прокуратура повідомила у четвер, 12 листопада. Romania Insider характеризує Джорджеску як проросійського політика.

У підписі до опублікованого виданням фото зазначено, що 29 вересня 2026 року Джорджеску виходить з Апеляційного суду Бухареста.

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