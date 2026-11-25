У Румунії прокурори у справах організованої злочинності висунули обвинувачення п’ятьом чоловікам у справі про фальшиві зображення, на яких нібито був присутній Нікушор Дан на таємній зустрічі перед першим туром президентських виборів 2025 року.

Обвинувачення п’ятьом чоловікам

За даними Romania Insider, обвинуваченим віком від 26 до 53 років закидають створення організованої злочинної групи та підбурювання до поширення неправдивої інформації. Справу передали до Апеляційного суду Бухареста.

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Публікація перед голосуванням

Зображення у Facebook за три дні до голосування опублікувала тодішня кандидатка в президенти Елена Ласконі. Як повідомили в Директораті з розслідування організованої злочинності та тероризму, обвинувачені інсценували зустріч, якої насправді не було.

За версією слідства, чоловіки переконали Ласконі поширити матеріали, не повідомивши їй, що зображення були сфальсифіковані. Romania Insider повідомило про справу з посиланням на агентство Agerpres.

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