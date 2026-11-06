У Румунії повідомили про нові погрози замінування літаків — RMF24

У Румунії розвідувальні служби повідомили про погрози закладання вибухівки ще у двох літаках. Один із рейсів KLM, що прямував до Тель-Авіва, приземлився в Бухаресті. Пілоти звернулися з проханням провести піротехнічну перевірку повітряних суден, повідомляє RMF24.

Перевірки рейсів у Бухаресті

Раніше аналогічна погроза надійшла щодо літака Wizz Air, який виконував рейс із Мілана до Бухареста, а також щодо літака Air Serbia на маршруті Белград — Бухарест. Румунські розвідувальні служби поінформували про нові повідомлення пізно ввечері в четвер.

Того ж дня хибні повідомлення про замінування також торкнулися рейсів Aer Lingus, LOT, Wizz Air, Finnair, EasyJet та Iberia. Частину літаків супроводжували винищувачі, інші після посадки проходили додаткові перевірки.

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Серія тривог у Європі

За даними Reuters, жодна з держав наразі не назвала ймовірних причетних до цих погроз. Повідомлення про загрозу в четвер також отримали британські аеропорти Гітроу та Бірмінгем. В адміністрації Гітроу заявили, що отриману інформацію визнали недостовірною і вона не становила небезпеки для пасажирів, екіпажу чи літаків.

В аеропорту Бірмінгема після надходження погрози запровадили процедури безпеки у співпраці з екстреними службами та іншими партнерами. За два дні до цього погрози надходили щодо рейсів Ryanair з Манчестера до Мурсії, з Лісабона до Рима, з Дубліна до Рима та Софії. Також повідомлення стосувалися рейсів SAS із Копенгагена до Варшави, LOT із лондонського Гітроу до Варшави та Wizz Air із Бергамо до Софії. Усі ці тривоги виявилися хибними.

У понеділок літак Wizz Air, що летів із Лондона до Софії, після повідомлення про бомбу на борту перенаправили до Будапешта. Загрозу тоді не підтвердили.

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