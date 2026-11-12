У Румунії рейтинг AUR знизився до 34–35% — Romania Insider

У Румунії союз Національної ліберальної партії (PNL) та Союзу порятунку Румунії (USR), що формується, підтримують 32% виборців, які визначилися зі своїм вибором. Це на три відсоткові пункти менше, ніж має ультраправа партія Альянс за об'єднання румунів (AUR), повідомляє Romania Insider з посиланням на директора INSCOP Ремуса Штефуряка.

Зниження підтримки AUR

У листопаді підтримка AUR знизилася до 34–35% проти 38–40% у попередніх опитуваннях, повідомило видання Cursdeguvernare.ro. За словами Штефуряка, це перше зниження рейтингу партії за 18 місяців.

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Позиції соціал-демократів

Водночас Соціал-демократична партія Румунії (PSD) збільшила підтримку до 22–24% після повернення до уряду. У травневих вимірюваннях INSCOP 2026 року рейтинг PSD становив близько 18%, що було історично низьким показником після краху уряду Іліє Боложана.

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