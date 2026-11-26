У Румунії 26 листопада прокурор, який веде справу, розпочав кримінальне переслідування депутата парламенту за ймовірне публічне підбурювання. Лідер опозиційного Альянсу за об’єднання румунів Джордж Сіміон підтвердив зміну свого процесуального статусу після виходу з Генеральної прокуратури.

Заява прокуратури

Генеральна прокуратура Румунії не назвала імені депутата у своїй заяві. Водночас Сіміон підтвердив, що йдеться про нього. Як повідомляє Romania Insider з посиланням на агентство Agerpres, прокурор 26 листопада 2026 року формально розпочав кримінальне переслідування депутата за ймовірне публічне підбурювання.

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Підстава для справи

Справу пов’язують із відео у Facebook, яке Сіміон опублікував після того, як виборчі посадовці в березні 2025 року відхилили кандидатуру Келіна Джорджеску на президентських виборах.

Подальші дії

Прокурори ще не ухвалили рішення, чи передавати справу до суду. Romania Insider називає Альянс за об’єднання румунів ультраправою опозиційною партією, а Сіміона — її президентом.

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