У Румунії розслідують ймовірну контрабанду 66 тисяч тонн нафти — Romania Insider

У Румунії прокурори DIICOT розслідують справу про ймовірне ввезення через порт Констанца близько 66 тисяч тонн нафти за підробленими документами. За попередньою оцінкою, схема контрабанди та податкового шахрайства могла завдати збитків майже на 80 млн румунських леїв починаючи з 2023 року.

Обшуки у кількох повітах

У п’ятницю, 13 листопада, прокурори DIICOT провели 46 обшуків у кількох повітах у межах цієї справи, повідомляє Romania Insider. Обшуки були спрямовані на осіб із керівництва державної компанії Oil Terminal, митників і працівників структур із протидії шахрайству.

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Походження пального не встановили

Наявні на цьому етапі докази не встановлюють, що паливо, яке фігурує у справі, походило з Росії. Зазначена сума є попередньою оцінкою можливих втрат, а ввезення нафти та використання підроблених документів у джерелі описані як ймовірні.

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