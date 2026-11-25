У Румунії вартість страхування корпусів суден, що працюють на Дунаї та в акваторії Чорного моря, де дозволене судноплавство на відстані до 20 морських миль від берега, зросла більш як на 50%. Йдеться про страхування корпусу судна, яке не включає відповідальності перед третіми особами та покриття воєнних ризиків, повідомляє Romania Insider.

Страхове покриття для рейсів

За інформацією видання, судна не можуть здійснювати рейси без страхування, зокрема без покриття воєнних ризиків. Страховики та перестраховики почали запроваджувати дедалі жорсткіші умови щодо територій, на які поширюється дія полісів.

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Ризик обмежень навігації

Менеджерка з претензій та страхування румунського брокера Verasig Broker Джорджа Сарачин заявила, що такі обмеження створюють реальний ризик неможливості судноплавства в районі Суліни та Сфинту-Георге, а також поблизу Констанци. За її словами, ризик може поширитися на чорноморські води на відстані до 20 морських миль від узбережжя.

Romania Insider зазначає, що Verasig Broker є одним із небагатьох румунських посередників, які безпосередньо працюють у сфері морського страхування. Видання посилається на Economica.net, яке цитує Сарачин.

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