У Румунії всі міністерства подали дані, необхідні для підготовки державного бюджету на 2027 рік. Про це, за даними Romania Insider, 26 листопада заявив міністр фінансів Александру Назаре після зустрічі з представниками Генерального директорату Європейської комісії з економічних і фінансових питань.

Підготовка бюджету

За словами Назаре, Міністерство фінансів перебуває на просунутому етапі підготовки бюджету на 2027 рік. Він повідомив, що відомство завершує розробку фіскальних заходів, які мають стати основою бюджетного плану наступного року.

Міністр написав у Facebook, що всі міністерства вже передали дані для формування бюджету. Про цю заяву Назаре повідомило видання Economica.net.

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План відновлення та інвестиції

Під час зустрічі також обговорили фінансове закриття Національного плану відновлення та стійкості Румунії, бюджетні наслідки останніх запитів на виплати та можливості фінансування інвестицій, які вже реалізуються.

Назаре зазначив, що перед остаточним формуванням бюджету на 2027 рік потрібно точно оцінити невиконані зобов’язання.

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