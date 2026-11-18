У Румунії вночі 18 листопада стався землетрус магнітудою 5,7 у сейсмічному регіоні Вранча. За даними Romania Insider, двоє людей зазнали травм, ще кілька мешканців пережили панічні атаки.

Епіцентр і постраждалі

Національний інститут фізики Землі повідомив, що поштовхи зафіксували о 2:48 на глибині 120,8 кілометра. Епіцентр розташовувався за 48 кілометрів на південь від Фокшан, за 61 кілометр на південь від Бузеу та за 90 кілометрів на північний схід від Плоєшті.

Землетрус відчували в Бухаресті, а також у Фокшанах, Бузеу, Брашові, Констанці, Бреїлі та Галаці. У повіті Галац після поштовхів на номер екстреної допомоги 112 надійшло сім дзвінків. Одна людина дістала травму, коли під час евакуації її вдарили дверцята шафи. У місті Римніку-Серат у повіті Бузеу жінку травмували меблі, що впали.

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Перевірки не виявили руйнувань

Департамент з надзвичайних ситуацій Румунії завершив обстеження у повітах Бреїла, Бузеу, Ковасна, Галац, Ясси, Нямц, Вранча та Васлуй, а також у Бухаресті. За даними відомства, матеріальних збитків під час перевірок не зафіксували.

Влада закликала жителів зберігати спокій і дотримуватися правил безпеки, оскільки можливі повторні поштовхи. Частина користувачів Android отримала сповіщення від системи Google, яка використовує акселерометри смартфонів для виявлення сейсмічної активності та може надсилати попередження за кілька секунд до прибуття сейсмічних хвиль. Румунські служби наголосили, що ці повідомлення не надсилали через державну систему RO-ALERT, яка не попереджає про землетруси завчасно.

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