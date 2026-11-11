У Саксонії сторонні роками могли читати радіоповідомлення екстрених служб — Der Spiegel

У Саксонії, Німеччина, сторонні особи, ймовірно, роками могли читати радіоповідомлення рятувальних служб і пожежників. У цих повідомленнях, за даними медіа, містилися персональні та медичні дані пацієнтів.

Які дані могли бути доступними

Як повідомляє Der Spiegel, неавторизовані особи могли бачити діагнози, імена та адреси пацієнтів. Видання характеризує ситуацію як масштабний витік медичних даних у службах екстреного реагування Саксонії.

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Розслідування LKA

Обставини ймовірного витоку перевіряє Земельне кримінальне відомство Саксонії, або LKA. Розслідування стосується радіозв’язку, яким користувалися служби порятунку та пожежні підрозділи федеральної землі.

Der Spiegel не уточнює, хто саме міг отримати несанкціонований доступ до повідомлень і за яких обставин це відбувалося. Інформація про можливий багаторічний доступ наведена виданням із застереженням.

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