У Сальвадорі висунули обвинувачення 564 ймовірним лідерам Barrio 18 — The Rio Times

Прокуратура Сальвадору 22 жовтня подала до суду Сан-Сальвадора формальне обвинувачення проти 564 ймовірних лідерів угруповання Barrio 18. У справі фігурують 14 497 обвинувачень щодо подій 2012–2026 років. Як повідомляє The Rio Times, матеріали передали судді №3 П'ятого суду з боротьби з організованою злочинністю в столиці країни.

За даними Генеральної прокуратури, 474 обвинувачені перебувають під вартою, ще 90 судитимуть заочно. Йдеться про представників двох фракцій Barrio 18 — Sureños і Revolucionarios. Серед висунутих обвинувачень — заколот, участь у злочинній структурі, вбивства за обтяжувальних обставин, вимагання за обтяжувальних обставин і тероризм.

Можливі довічні вироки

Місцеве видання Diario El Salvador повідомило, що прокурори домагаються довічних вироків. Водночас у повідомленні Генеральної прокуратури йдеться про довічні або показові вироки. Заступник генерального прокурора Макс Муньйос заявив, що участь у терористичній групі передбачає довічне ув'язнення.

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Довічне ув'язнення в Сальвадорі стало можливим після конституційної реформи, що набула чинності 3 квітня 2026 року. Воно передбачене за вбивства, зґвалтування та тероризм. За новими правилами кожен довічний вирок мають переглядати через 25–40 років, а потім кожні п'ять років. Водночас джерело не повідомляє, як суд застосовуватиме ці норми до обвинувачень щодо подій, які датуються 2012 роком.

Епізоди справи

Прокуратура пов'язує вісім обвинувачень у тероризмі з атаками на державні установи, зокрема з нападами 2015 року на поліцейську дільницю в Кесальтепеке та Судовий центр Ісідро Менендеса в Сан-Сальвадорі. У матеріалах також фігурують 269 епізодів, пов'язаних, за даними слідства, з убивствами, вимаганням, торгівлею зброєю, торгівлею людьми та іншими злочинами.

Ця справа розглядається після масового процесу щодо 485 імовірних керівників угруповання MS-13. Уряд президента Найіба Букеле діє в умовах надзвичайного стану для боротьби з бандами, запровадженого в березні 2022 року. Висунення обвинувачень не означає визнання вини судом.

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