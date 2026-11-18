У Сан-Франциско, США, середня вартість замовлення на маркетплейсі люксових годинників Bezel цього року становила $14 350 — приблизно на $2 тис. більше, ніж у середньому в інших містах. Про це у колонці для Fortune повідомив співзасновник і генеральний директор Bezel Квейд Вокер. Він зазначив, що показники продажів, розміру замовлень і цін у матеріалі походять із даних самої платформи.

За словами Вокера, продажі Bezel у Сан-Франциско цього року зросли більш ніж удвічі, а за два роки — приблизно всемеро. Частка замовлень дорожчих за $25 тис. у місті становила близько 14%, що вдвічі перевищує показник інших локацій. У 2024 році середнє замовлення із Сан-Франциско було приблизно на 30% меншим за середній показник Bezel в інших місцях.

Попит на рідкісні моделі

Автор колонки пов’язує інтерес до дорогих годинників зі зростанням статків працівників та інвесторів технологічного сектору, зокрема сфери штучного інтелекту. На його думку, покупців дедалі більше приваблюють рідкісні речі, що можуть сигналізувати про смак і доступ до ексклюзивних товарів.

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Як приклад Вокер навів замовлення Семом Альтманом семи кастомних годинників OpenAI від швейцарського незалежного бренду Vanguart. Вартість кожного з них була шестизначною. Він також зазначив, що ціна сталевої моделі Patek Philippe Aquanaut 5167, за даними Bezel, цього року зросла приблизно на 35%.

Дорогі продажі та аукціони

Вокер повідомив, що з серпня по жовтень платформа щомісяця оновлювала власний рекорд окремого продажу. У жовтні на Bezel продали годинник Richard Mille за $4,1 млн. Раніше в листопаді аукціонний дім Phillips провів торги, які автор назвав найбільшим годинниковим аукціоном в історії: загальний обсяг продажів становив $112,3 млн, а найдорожчим лотом був годинник F.P. Journe за $10,59 млн.

За даними Федерації швейцарської годинникової промисловості, на які посилається Вокер, фізичні обсяги експорту годинників із 2016 року скоротилися приблизно на 43%, тоді як вартість експорту зросла приблизно на 32%. Автор також відзначив інтерес до інших дорогих категорій, зокрема мистецтва, колекційних предметів, старого вина, автомобілів і сумок із листами очікування.

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