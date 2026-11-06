У Сараваку вибори до законодавчих зборів призначили на 12 грудня — Channel NewsAsia

У малайзійському штаті Саравак вибори до законодавчих зборів відбудуться 12 грудня. Понад 2 млн виборців зможуть взяти участь у голосуванні, повідомляє Channel NewsAsia з посиланням на Виборчу комісію Малайзії.

Календар голосування

Висування кандидатів заплановане на 28 листопада, а дострокове голосування — на 8 грудня. Законодавчі збори Сараваку розпустили 26 жовтня, що відкрило шлях до проведення 13-х виборів у штаті протягом 60 днів.

Рішення про дату голосування комісія ухвалила на засіданні, яке очолив її голова Рамлан Харун. Законодавчі збори Сараваку налічують 82 місця та є найбільшими в Малайзії.

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Розподіл сил

На попередніх виборах 2021 року коаліція Gabungan Parti Sarawak здобула 76 мандатів. Тодішня опозиційна Parti Sarawak Bersatu отримала чотири місця, а Демократична партія дії — два. Parti Sarawak Bersatu розпустилася у 2024 році: троє її колишніх депутатів приєдналися до Progressive Democratic Party, що входить до Gabungan Parti Sarawak, а ще один став незалежним депутатом.

Голова Gabungan Parti Sarawak і прем'єр Сараваку Абанґ Джохарі Опенґ заявив, що коаліція боротиметься за всі 82 місця. Демократична партія дії, яка входить до коаліції Pakatan Harapan прем'єр-міністра Анвара Ібрагіма, повідомила про намір балотуватися у семи місцях у районах Кучинга й Бау та не виключила участі у восьмому.

Вибори відбудуться на тлі прагнення Сараваку до більшої автономії у складі малайзійської федерації. Уряд штату домагається ширшого контролю над власними справами, зокрема після придбання авіакомпанії та переходу під його контроль порту і банку. Також Саравак прагне регуляторного контролю над нафтогазовими запасами через компанію Petroleum Sarawak Bhd, яка повністю належить уряду штату.

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