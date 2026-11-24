Саудівський «Аль-Наср» переміг катарський «Аль-Садд» з рахунком 2:1 у матчі елітної Ліги чемпіонів Азії в Ріяді. Вирішальний гол ударом через себе забив Жоау Фелікс. Завдяки цій перемозі команда піднялася на п’яте місце в таблиці західної ліги турніру, повідомляє Channel NewsAsia.

Голи Роналду та Фелікса

«Аль-Наср» вийшов уперед на 13-й хвилині: Кріштіану Роналду реалізував пенальті, який призначили після фолу на португальському форварді у штрафному майданчику. Через дев’ять хвилин Мохаммед Ваад зрівняв рахунок.

У компенсований час першого тайму Ваада вилучили за плювок у Навафа Бу Вашля, тож «Аль-Садд» залишився в меншості. На сьомій хвилині другого тайму Фелікс ударом через себе зсередини штрафного майданчика переграв голкіпера Мешааля Баршама.

Після матчу Фелікс зазначив, що кожне очко в цьому турнірі є важливим. За його словами, «Аль-Наср» набрав дев’ять очок і наблизився до мети вийти до наступної стадії.

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Перемога Аль-Кадісії

В іншому матчі саудівська «Аль-Кадісія», яку очолює Брендан Роджерс, розгромила еміратський «Шабаб Аль-Ахлі» — 5:1 і піднялася на друге місце. Хуліан Кіньйонес та Тіджані Рейндерс оформили по дублю.

Кіньйонес забив на третій і 13-й хвилинах, Рейндерс відзначився на 61-й та 77-й. Матеусао скоротив відставання на 71-й хвилині, а Абдулла Аль-Салем установив остаточний рахунок за чотири хвилини до завершення гри.

До наступного етапу в березні вийдуть вісім найкращих команд із 16. Чвертьфінали, півфінали та фінал турніру мають відбутися в Саудівській Аравії у квітні та травні.

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