У Саудівській Аравії дрон убив непальського працівника — Kathmandu Post

У Саудівській Аравії 21 жовтня внаслідок атаки дрона загинув 45-річний непальський трудовий мігрант Бхарат Махато. Він працював прибиральником на майданчику проєкту Saudi Aramco у Східній провінції королівства. Як повідомляє Kathmandu Post, дрон, запущений єменськими хуситами, влучив у цей майданчик, де також загинули працівники з Пакистану та Індії.

Дружина загиблого, 41-річна Індріка Деві Махато, розповіла, що спершу їй зателефонував керівник на об'єкті та повідомив про поранення чоловіка й його госпіталізацію. Пізніше родині повідомили про смерть Махато. Напередодні атаки він востаннє зателефонував дружині по відеозв'язку та просив піклуватися про дітей.

Родина просить повернути тіло

Бхарат Махато протягом 14 років працював за кордоном і був головним годувальником сім'ї в селі Дхекаха округу Махоттарі в Непалі. Він надсилав додому близько 20 тисяч рупій щомісяця, зокрема для виплати банківського кредиту на будівництво чотирикімнатного бетонного будинку.

Індріка Махато взяла у банку кредит на 1,1 млн рупій для зведення оселі. Тепер вона має самостійно виховувати чотирьох дітей і виплачувати борг. Родина подала до окружної адміністрації в Джалешварі заяву з проханням до влади Непалу допомогти з репатріацією тіла.

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За словами керівника окружної адміністрації Індрадева Ядава, звернення передали до Міністерства внутрішніх справ, звідки його мають направити до Міністерства закордонних справ для початку процедури повернення тіла. Консульський департамент уже передав справу до посольства Непалу в Ер-Ріяді, яке отримало свідоцтво про смерть Махато.

Виплати родині недоступні

Родина не зможе отримати стандартну фінансову допомогу від Ради з питань іноземного працевлаштування Непалу та виплату за строковим страхуванням життя. Причиною є те, що дозвіл Махато на роботу закінчився за рік до його смерті. Ці програми зазвичай передбачають виплати близько 1 млн і 1,5 млн рупій відповідно.

Посольство Непалу в Ер-Ріяді закликало громадян країни, які перебувають у Саудівській Аравії, не виходити надвір під час попереджень про небезпеку, стежити за офіційними повідомленнями саудівської влади та не поширювати неперевірену інформацію. За оцінкою видання, у Саудівській Аравії працюють близько 400 тисяч громадян Непалу.

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