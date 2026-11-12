У Саудівській Аравії кенійку засудили до 100 ударів батогом — RMF24

У Саудівській Аравії громадянку Кенії Естер Ванджу Мутоні засудили до 100 ударів батогом за народження дитини поза шлюбом. Вирок ухвалили у жовтні. Про це повідомляє RMF24.

Вагітність стала підставою для справи

Мутоні працювала в Саудівській Аравії домашньою помічницею та доглядала за дітьми. Вона завагітніла під час нетривалих стосунків із громадянином Єгипту, який згодом виїхав із країни. За даними видання, батько дитини не нестиме відповідальності у цій справі.

Влада дізналася про ситуацію після того, як жінка народила в лікарні. Медичні заклади в країні зобов’язані повідомляти про такі випадки. Правозахисні організації зазначають, що норми про позашлюбні сексуальні стосунки застосовують передусім до жінок, адже вагітність може бути доказом порушення.

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Покарання за нормами шаріату

За даними організації Do Bold, яку згадує RMF24, багато неодружених жінок у Саудівській Аравії народжують удома, щоб уникнути повідомлення влади лікарнями.

Як зазначає видання, у шаріаті за заборонені сексуальні стосунки для осіб, які не перебувають у шлюбі, передбачено 100 ударів батогом, а для осіб у шлюбі — забиття камінням. Водночас шаріат не є єдиним кодифікованим правом: його тлумачення, зокрема щодо доказів і застосування покарань, відрізняється між школами мусульманського права.

RMF24 також зазначає, що тілесні покарання передбачені законодавством лише частини мусульманських держав, зокрема Саудівської Аравії, Ірану та Афганістану, а також окремих регіонів Нігерії й Індонезії. Не всюди такі покарання фактично виконують.

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