У Саудівській Аравії кількість виконаних смертних вироків у 2026 році сягнула 211 після страти Джавада Абдулли Курейріса та Фаделя Хасана ас-Сафвані у Східній провінції. За підрахунками AFP, про які повідомляє Deutsche Welle, серед страчених були 100 громадян Саудівської Аравії, решта — іноземці.

Саудівська влада заявила, що Курейріса й ас-Сафвані засудили за злочини, пов’язані з тероризмом. Ас-Сафвані у 2011 році був одним з організаторів мирних протестів за громадянські права та звільнення затриманих. Курейріс, який тоді був неповнолітнім, брав участь в одній з таких акцій у місті Катіф.

Вирок попри позицію ООН

Робоча група ООН з питань свавільних затримань у листопаді 2024 року закликала звільнити Курейріса, визнавши його утримання під вартою свавільним. Висновок також стосувався ще чотирьох чоловіків: Курейріс став четвертим із них, кого стратили. За даними правозахисних організацій, Верховний суд Саудівської Аравії підтвердив смертний вирок п’ятому фігуранту — Юсефу аль-Манасіфу.

За даними AFP, 126 із 211 страчених цього року були засуджені за торгівлю наркотиками, ще 17 — за злочини, пов’язані з тероризмом. Human Rights Watch повідомляла, що в липні саудівська влада стратила п’ятьох мігрантів з Ефіопії за ненасильницькі злочини, пов’язані з наркотиками.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Оцінки правозахисників

Представник Human Rights Watch Ахмед Беншемсі заявив Deutsche Welle, що у 2025 році в країні стратили щонайменше 356 людей — це рекордний показник. За його словами, протягом останнього десятиліття Саудівська Аравія стратила понад 2 тисячі людей.

Правозахисна організація ALQST вважає, що влада країни використовує війну в Ірані та регіональну напруженість для посилення репресій, зокрема проти шиїтської меншини. Водночас експерт лондонського аналітичного центру Chatham House Ніл Квілліам застеріг, що прямий причинний зв’язок між конфліктом і змінами у сфері прав людини складно довести.

Покарання батогами

Правозахисні групи також повідомили про вирок кенійській домашній працівниці: її засудили до 100 ударів батогом за народження дитини поза шлюбом. Саудівська комісія з прав людини не відповіла на запит Deutsche Welle на момент публікації.

Читай нас у