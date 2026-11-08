У Саудівській Аравії скасували тривоги в Ер-Ріяді та Наджрані — Anadolu Agency

У Саудівській Аравії 8 листопада служба цивільної оборони оголосила короткочасні попередження про потенційну небезпеку для Ер-Ріяда та провінції Наджран. Згодом відомство повідомило, що небезпека в обох районах минула, передає Anadolu Agency.

Інші короткочасні попередження

Раніше того ж дня саудівська влада також надсилала короткочасні сповіщення для провінцій Букайк і Аль-Ахса, а також міста Даммам. Їх скасували після повідомлення про завершення небезпеки.

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Цивільна оборона закликала жителів виконувати офіційні інструкції, уникати скупчень людей і не вести зйомку.

Ситуація в Ємені

Ємен охоплений громадянською війною з 2014 року, коли хусити встановили контроль над столицею Саною та кількома іншими провінціями. У 2015 році коаліція на чолі із Саудівською Аравією почала військові операції на підтримку міжнародно визнаного уряду Ємену. За даними агентства, останніми місяцями бойові дії між урядовими силами та хуситами посилилися, а угруповання, яке підтримує Іран, неодноразово атакувало Саудівську Аравію балістичними ракетами та безпілотниками.

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