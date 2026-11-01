У Саудівській Аравії скасували тривогу в Абсі та Хаміс-Мушайті — Anadolu Agency

Саудівська цивільна оборона повідомила, що небезпека в місті Абха та губернаторстві Хаміс-Мушайт на південному заході Саудівської Аравії минула. Раніше в неділю жителів обох районів попередили про потенційну загрозу.

Екстрені попередження

Як повідомляє Anadolu Agency, цивільна оборона Саудівської Аравії опублікувала окремі повідомлення в соцмережі X щодо Абхи та Хаміс-Мушайта. Попередження поширили через Національну платформу раннього попередження про надзвичайні ситуації.

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У наступних дописах відомство заявило, що загроза в обох місцевостях минула. Її характер не уточнювали, також не надходило повідомлень про постраждалих або пошкодження.

Напруженість довкола Ємену

Попередження пролунали на тлі посилення бойових дій між угрупованням хуситів і коаліцією на чолі із Саудівською Аравією, яка підтримує міжнародно визнаний уряд Ємену. За даними агентства, останніми тижнями Саудівська Аравія неодноразово зазнавала ракетних і дронових атак з боку хуситів.

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