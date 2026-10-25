У Саудівській Аравії уламки перехоплених ракет поранили двох людей — Anadolu Agency

У Саудівській Аравії двоє людей зазнали поранень через падіння уламків двох балістичних ракет, які, за даними саудівської влади, хусити випустили в напрямку півдня королівства. За даними цивільної оборони, ракети перехопили та знищили, після чого уламки впали у двох губернаторствах.

Пошкодження у двох губернаторствах

Як повідомляє Anadolu Agency, підрозділи цивільної оборони прибули на місця падіння уламків у губернаторствах Хаміс-Мушайт та Ахада-Рафіда. Пошкоджено три житлові будинки та сім автомобілів.

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Речник цивільної оборони заявив, що серед травмованих є громадянин Саудівської Аравії та резидент з Азії. Його заяву поширило офіційне Саудівське агентство преси. Хусити не надали негайного коментаря.

Повідомлення коаліції

Раніше того ж дня коаліція на чолі із Саудівською Аравією, яка підтримує міжнародно визнаний уряд Ємену, заявила про перехоплення та знищення 12 ракет і двох безпілотників, запущених хуситами у напрямку королівства.

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