У Саудівській Аравії відкрили центр відновлення коралів — Asharq Al-Awsat

Університет науки і технологій короля Абдалли (KAUST) відкрив на узбережжі Червоного моря в Саудівській Аравії великий комплекс для вирощування коралів і досліджень у межах Ініціативи з відновлення коралів KAUST. За даними Asharq Al-Awsat, наземний розплідник і дослідницький кампус мають вирощувати до 360 тисяч коралів щороку.

Плани до 2040 року

Ініціатива передбачає висадити понад 2 млн коралів на 100 гектарах рифів біля острова Шуша до 2030 року. До 2040 року KAUST планує сформувати там стійку рифову екосистему. Про відкриття об’єкта оголосили на COP31 в Анталії.

Видання називає цей об’єкт найбільшим у світі центром відновлення коралів. У KAUST зазначають, що корали Червоного моря живуть в одних із найтепліших і найсолоніших вод планети, тому їх вивчатимуть для пошуку способів підвищення стійкості рифів до потепління води.

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Розплідники, дослідження та цифрова модель

Система відновлення включає наземний і морські розплідники, а також понад 50 дослідницьких програм. Вони охоплюють пробіотики для коралів, корали, стійкі до підвищення температури, робототехніку та моделювання із застосуванням штучного інтелекту.

Окремим компонентом є eCoral — цифровий двійник рифової екосистеми на основі ШІ, який допомагає визначати місця й спосіб висадки коралів та контролювати їхній стан. До робіт залучені саудівські науковці, дайвери та акваріумісти. Ініціатива також співпрацює з міжнародною платформою CORDAP, що прискорює розробку наукових і технологічних рішень для збереження та відновлення коралових рифів.

За інформацією KAUST, коралові рифи є середовищем існування приблизно чверті всіх морських видів, захищають узбережжя від штормів і підтримують засоби до існування понад 500 млн людей.

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