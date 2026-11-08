У Саудівській Аравії заявили про перехоплення ракет хуситів біля Ер-Ріяда — The National

У Саудівській Аравії коаліція на чолі з королівством заявила, що перехопила та знищила дві балістичні ракети, запущені єменськими хуситами у напрямку столиці Ер-Ріяда. Перед вибухами, які чули в місті, саудівська цивільна оборона оголосила попередження для регіону Ер-Ріяд, а згодом повідомила, що загроза минула, повідомляє The National.

Ще дві ракети перехопили

Пізніше коаліція також повідомила про перехоплення та знищення двох крилатих ракет. За її даними, вони були спрямовані на Ер-Ріяд і південні райони Саудівської Аравії.

Військовий речник хуситів Ях'я Сарі заявив, що угруповання провело шість операцій із використанням балістичних і крилатих ракет та безпілотників проти цілей у Саудівській Аравії й Ємені.

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Заяви про цілі атак

За словами Сарі, цілями були міжнародний аеропорт імені короля Халіда та об'єкти Aramco в Ер-Ріяді й Хурайсі, а також насосна станція №8 у Давдамі. Він також стверджував, що сили хуситів атакували саудівських військових у Наджрані, а також у єменських провінціях Ель-Джауф і Маріб, заявивши про численні загибелі та поранення.

Бойові дії поновилися після перемир'я за посередництва ООН, яке переважно зберігалося з 2022 року. Напередодні підконтрольне хуситам міністерство охорони здоров'я Ємену заявило, що внаслідок саудівських авіаударів поблизу Сани загинули щонайменше 33 людини. Саудівська влада повідомила, що перевіряє ці дані.

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