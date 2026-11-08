У Саудівській Аравії заявили про перехоплення ракети хуситів — Asharq Al-Awsat

У Саудівській Аравії системи протиповітряної оборони перехопили та знищили балістичну ракету, запущену хуситами в напрямку Східної провінції країни. Про це вранці 8 листопада заявив речник Коаліції з відновлення легітимності в Ємені генерал-майор Туркі аль-Малікі, повідомляє Asharq Al-Awsat.

Відбій тривоги в містах провінції

Цивільна оборона Саудівської Аравії повідомила, що загроза минула для Даммама, Дахрана, Букайка та Ель-Хуфуфа. До цього через Національну платформу раннього попередження для цих міст оголосили екстрене сповіщення.

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Аль-Малікі назвав ракету балістичною та повідомив, що її знищили засоби ППО. У джерелі не наводять відомостей про можливі наслідки запуску чи пошкодження на території королівства.

Попередній запуск у напрямку Ер-Ріяда

Напередодні, 7 листопада, речник коаліції також заявляв про перехоплення та знищення крилатої ракети, яку хусити запустили в напрямку регіону Ер-Ріяд. За його словами, сили ППО знищили цю ракету.

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