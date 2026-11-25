У порту Джазан на південному заході Саудівської Аравії в середу влучив снаряд, який, за заявою коаліції на чолі із Саудівською Аравією, випустило єменське угруповання хуситів. Інцидент спричинив незначні пошкодження, цивільні не постраждали, повідомляє Anadolu Agency.

Заява коаліції

Речник коаліції генерал-майор Туркі аль-Малікі заявив у соцмережі X, що снаряд упав на території порту. За його словами, внаслідок інциденту зафіксували незначні пошкодження, а даних про поранених цивільних немає.

Аль-Малікі додав, що влада встановлює тип снаряда, використаного під час атаки.

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Порт поблизу Ємену

Джазан розташований на узбережжі Червоного моря неподалік кордону з Єменом. За даними агентства, місто неодноразово зазнавало ракетних і дронових атак хуситів на тлі ескалації бойових дій.

У матеріалі також зазначається, що останній інцидент стався на тлі серії атак хуситів на цивільну та економічну інфраструктуру Саудівської Аравії, зокрема аеропорти й об'єкти в Ер-Ріяді. Саудівська Аравія очолює військову коаліцію, що підтримує міжнародно визнаний уряд Ємену у протистоянні з хуситами, які контролюють столицю країни Сану з вересня 2014 року.

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